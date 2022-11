La famiglia influencer di Anna e Claudio che cena con meno di 20 euro al giorno | la loro storia

Leggi su tvzap

(Di giovedì 24 novembre 2022)con sei figli.sono duemolto famosi sui social. Vivono a Genova in una casa di 120 metri quadrati ed hanno ben sei figli, oltre al cane. In un’intervista rilasciata al Corriere, hanno raccontato lavita e soprattutto come fanno a sostenere le spese con sei figli ed un cane.hanno raccontato cheno condi 20al. (Continua…) LEGGI ANCHE: Italiani sconvolti, la leggenda è in fin di vita: lo straziante annuncio della figlia Lacon sei figli checondi 20al ...