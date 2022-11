La Corte suprema elettorale del Brasile ha rifiutato la richiesta di rivedere il risultato delle elezioni presidenziali avanzata da Jair Bolsonaro

Il tribunale, che ha bloccato i fondi del Partito fino a quando non verrà pagata la multa, ha inoltre trasmesso il fascicolo alla, al lavoro sul caso delle presunte 'milizie digitali', ...Perfino la "sua"gli ha voltato le spalle. Per Donald Trump il Thanksgiving 2022 rischia di rivelarsi ancora più amaro di quello del 2020, celebrato dopo tre settimane dalla sconfitta elettorale che gli ...La Suprema Corte si sofferma sulla responsabilità per custodia del condominio in ordine al tratto fognario privato. Con ordinanza emessa in data 9 novembre 2022, n. 32963 la Corte di Cassazione, Sezio ...Il capo della Corte suprema elettorale del Brasile ha rifiutato la richiesta dell’ex presidente Jair Bolsonaro e del suo partito di annullare una grossa parte dei voti espressi col sistema elettronico ...