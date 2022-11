(Di giovedì 24 novembre 2022) Laa è stata riconosciuta dalcome «Stato sponsor del terrorismo», in quanto durante la «brutale guerra di aggressione» contro l’Ucraina sono state riscontrate «atrocità intenzionali delle forze russe e dei loro delegati contro i cittadini, la distruzione delle infrastrutture civili, e altre gravi violazioni del diritto internazionale e umanitario» formulando una chiara definizione: «Atti di terrore e crimini di guerra». Tra i principali protagonisti delle barbarie, ilcita, all’interno della risoluzione non legislativa, il famigerato, finanziato e operante per conto della Federazione russa in diversi conflitti come quello ceceno e siriano. L’organizzazione di mercenariavrebbero inviato ...

Open

... sia per mantenere un piede in un territorio la Siria chee iraniani hanno trasformato in ... perché per la Turchia sono, amici di sangue dei curdi - turchi del Pkk. Per esempio, ...... Il Fatto Quotidiano si è premurato di soccorrere lo stesso Conte con questo titolo o ragionamento, in apertura per quanto modesta del giornale: "Iche danno deiai- ... l terroristi russi del Gruppo Wagner e il martello "insanguinato" da inviare al Parlamento europeo - Il video Ankara ha dato una risposta necessaria, e continuerà a rispondere, ai crescenti attacchi da parte di organizzazioni terroristiche nel nord della Siria contro civili turchi nelle zone di confine. (ANSA ...Davide Vecchi (Direttore de Il Tempo): "Definire la Russia 'terrorista' non è un invito a sedersi. Finalmente lo stesso Biden ha aperto a un tavolo negoziale finalizzato alla pace, però rimane sempre ...