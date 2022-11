Kosovo e Serbia hanno trovato un accordo sulle targhe

Ne ho parlato in, ine con il ministro maltese e ho avuto una riunione sul tema dell'immigrazione legale coi ministri competenti per il decreto flussi".Ne ho parlato in, ine con il ministro maltese. E poiché c'è anche il tema dell'immigrazione legale ho avuto una riunione con i ministri competenti per il decreto flussi".La Serbia smetterà di emettere targhe con le proprie denominazioni delle città e il Kosovo cesserà le azioni relative alla reimmatricolazione dei veicoli ...Quella migratoria è una questione molto grande, continueremo a porla perché riguarda tutta l’Europa. Ne ho parlato in Serbia, in Kosovo e con il ministro maltese. E poiché c’è anche il tema ...