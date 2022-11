Knives Out 3 | Rian Johnson al lavoro sul nuovo capitolo - Magazine - quotidiano net

'Glass Onion -' è appena uscito al cinema e a dicembre arriverà su Netflix, ma per il personaggio di Daniel Craig c'è già un nuovo caso ...Una foto tratta dal film Glass Onion2. Da sinistra, Jessica Henwick è Peg, Daniel Craig è il detective Benoit Blanc eJanelle Monáe è Andi. Foto John Wilson per Netflix Il problema della ...'Glass Onion - Knives Out' è appena uscito al cinema e a dicembre arriverà su Netflix, ma per il personaggio di Daniel Craig c'è già un nuovo caso all'orizzonte ...Dopo "Cena con delitto - Knives Out", una nuova indagine per il detective Benoit Blanc (Daniel Craig), che in Grecia è alle prese con un complicato mistero e stravaganti sospettati. Il magnate della t ...