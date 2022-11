Kiev | sale a 440 numero bambini uccisi da inizio guerra

Agenzia ANSA

Sono almeno 440 i bambini uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione da parte delle forze russe: è quanto emerge dai dati forniti dalle Procure per i minorenni, secondo quanto riporta Ukrinform. Perde la vita anche una star della pallamano E i media diinformano anche del fatto tragico così ad oltre cento il numero di personaggi pubblici dell'arte e dello post che hanno perso la vita. Ballerino dell'Opera di Kiev ucciso nella battaglia di Donetsk, morta nello stesso quadrante anche la star della pallamano Yevhen Kolesnichenko.