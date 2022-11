Juve | casting per la fascia destra | dalle condizioni per Karsdorp a un nome a sorpresa | tutti i dettagli

Prosegue e si allarga, ildella Juventus per l'alternativa ed erede di Juan Cuadrado. Anche perché non è detto che l'alternativa, da aggiungere alla rosa in questa stagione (in cui c'è comunque anche De Sciglio, al ...Blitz, contatti, sondaggi. L'obiettivo per gennaio della Juventus resta lo stesso (il laterale destro), ma ilprosegue e la lista si allarga: spuntano anche Thomas Meunier del Borussia Dortmund e Emil Holm dello Spezia. Non è ancora tempo di affondi, ma il d.s. Federico Cherubini continua la ricerca ...Le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 24 novembre:- Juve, gli occhi su Singo e Maehle. Nel casting per rinforzare le fasce entrano gli esterni di Toro e Atalanta… Leggi ...Un'alternativa a Juan Cuadrado con l'obiettivo di aumentare le rotazioni sulla fascia destra. È questa la priorità della Juventus ...