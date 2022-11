Juve | avanti su Karsdorp | si punta al prestito a costo zero | ma la Roma dice no

(Di giovedì 24 novembre 2022) Occhio al fattore K per mettere le ali alla Signora. Dopo Filip Kostic, esterno mancino arrivato in estate dall'Eintracht Francoforte per aumentare la spinta sulla corsia bianconera, lantus ...

Occhio al fattore K per mettere le ali alla Signora. Dopo Filip Kostic, esterno mancino arrivato in estate dall'Eintracht Francoforte per aumentare la spinta sulla corsia bianconera, la Juventus ...Da lì in, un'egemonia del vecchio continente e il resto del mondo che si aggrappa, come ... e forse con Kostic ai box e un po' di malumore del ct nei confronti della. Se il Brasile vuole ...Karsdorp Juve (Gazzetta), avanti tutta! Si tratta sulla formula, è c’è una NOVITÀ sul terzino destro in uscita dalla Roma L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fornito importanti aggiorname ...La Signora vorrebbe averlo senza spendere e attende sviluppi. I giallorossi aprono alla cessione, ma solo per monetizzare. E può tornare Cambiaso ...