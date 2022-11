John Wick 4 sarà un incrocio tra Il buono | il brutto | il cattivo | Zatoichi e un mito greco

(Di giovedì 24 novembre 2022) Fanno sollevare il sopracciglio i paragoni mossi dal regista Chad Stahelski per anticipare il mood dell'atteso4. I rumor su4 confermano che l'asticella della violenza si alzerà ulteriormente nel nuovo capitolo, che aggiungerà al mix un bel po' di arti marziali. Per spiegare il mood della pellicola in arrivo, il regista del franchise Chad Stahelski ha smosso paragoni illustri definendo il quarto capitolo della saga "untra Il, il, ile un". "Se prendessi Il, ile il, lo incrociassi cone ci mettessi un...

4, secondo quanto raccontato dal regista Chad Stahelski, ha delle ispirazioni molto specifiche: scopriamo insieme ...Secondo quanto rivelato dall' Hollywood Reporter Anjelica Huston tornerà a vestire i panni del Direttore in Ballerina , spin - off del franchise diattualmente in produzione a Praga. LEGGI - Ballerina: al via le riprese dello spin - off di, nel cast Ana de Armas e Keanu Reeves! Il personaggio del Direttore, ricordiamo, è ...Fanno sollevare il sopracciglio i paragoni mossi dal regista Chad Stahelski per anticipare il mood dell'atteso John Wick 4.Chad Stahelski ha condiviso tre influenze che hanno contribuito a plasmare la trama del prossimo sequel John Wick 4 ...