Italia-Svizzera oggi basket femminile | orario | programma | tv | streaming Qualificazioni Europei 2023

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) A poco più di un anno di distanza dalle ultime partite disputate in quest’ambito, la Nazionale ditorna in campo per la seconda finestra delleagli(gruppo H). Nella prima sfida inquest’le ragazze di coach Lino Lardo affrontano lanella terza giornata del torneo che qualifica appunto alla rassegna continentale del prossimo anno. Bilancio finora positivo per le Azzurre, con due vittorie in altrettante partite disputate (66-69 contro la Slovacchia in trasferta – prossimo avversario dell’domenica 27 Novembre – e 82-48 contro il Lussemburgo). Dopo gli impegni di questi giorni, la finestra conclusiva è prevista ad inizio febbraio. Un successo ...