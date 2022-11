Ita Airways | l’ipotesi Ferrovie dello Stato-Lufthansa per la privatizzazione

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il governo Meloni pensa a una partnership tra leper ladi Ita. A scriverlo oggi è il Corriere della Sera, che aggiunge che l’idea troverebbe la disponibilità di Fs. La compagnia che ha ereditato la memoria di Alitalia si troverebbe così con una compagine azionaria che farebbe capo per il 51% ai tedeschi, per il 29% a Fs e per il resto al ministero dell’Economia e delle Finanze. La gara per la vendita della compagnia va avanti dallo scorso febbraio. Ai nastri di partenzasi era presentata con l’italiana (ma con sede in Lussemburgo) Msc Crociere. Che nel frattempo si è ritirata, mentre il governo Draghi aveva indicato come soggetto preferito per lal’alleanza formata dal ...

Dopo il ritiro di Msc è rimasta in campo solo l'opzione tedesca, nessun segnale dal fondo Usa Certares che era stato scelto dal precedente governo Ultima chiamata per: dopo il ritiro di Msc, resta da giocare la carta Lufthansa, unico player che mostra interesse per l'acquisizione di una quota della compagnia aerea. Il gruppo tedesco sta valutando in ...Il governo Meloni "non ha fretta" di venderee l'operazione deve finire con "una partnership industriale" senza guardare al Paese di provenienza del partner. Due esponenti dell'esecutivo entrano sul dossier dopo lo stop alla ...ITA Airways ha messo in vendita i biglietti per i voli stagionali operati nella prossima stagione summer 2023, arricchendo il network con nuove destinazioni in Grecia, Spagna, Croazia e le isole [...] ...Dopo il ritiro di Msc è rimasta in campo solo l’opzione tedesca, nessun segnale dal fondo Usa Certares che era stato scelto dal precedente governo ...