(Di giovedì 24 novembre 2022) “Sono scioccato: ho parlato con amici a Teheran, Ghafouri e’arrealmaggiore, di 10 anni. E la moglie e’ preoccupatissima, come tutti noi”. Queste le parole di Andrea, tecnico e commentatore Rai dei Mondiali Qatar 2022, al telefono con l’ANSA commenta l’arresto da parte delle autorita’iane di Voria Ghafouri,del Foolhad ed ex nazionaleiano. “E’il capitano dell’Esteghlal di Teheran quando lo allenavo”, ricorda, che domani commenterà da voce tecnica-Galles. Ghafouri e’ il giocatore simbolo dell’Esteghlal, per autorità, intelligenza e fair play. SportFace.

SPORTFACE.IT

Intanto si mettono in mostraper l'enfasi, Cassano (e la Bobo Tv) per i pronostici ... o quasi, vanno contro i giocatori dell', irrispettosi perché non hanno cantato l'inno. Carogne e ...Nel 2019 allena inl'Esteghlal ma già a dicembre rescinde il contratto per inadempienze del ... Mondiali,in Rai promosso dal web. Sul web è un trionfo per le sue telecronache: "Il ... Iran, Stramaccioni choc Gafhouri: il calciatore è stato arrestato davanti al figlio Le autorità iraniane hanno arrestato il celebre calciatore Voria Ghafouri con l'accusa di aver «insultato e infangato la reputazione della squadra nazionale (Team Melli) e di ...Ghafouri, terzino curdo iraniano, aveva chiesto di fermare la repressione, soprattutto nella regione del Kurdistan, e si era esposto per i diritti delle donne ...