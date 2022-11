Iran | il calciatore Voria Ghafouri arrestato davanti al figlio | “Ha insultato la Nazionale”

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ilianoè finito in carcere con l’accusa di aver “e infangato la reputazione dellae di aver fatto propaganda” contro lo Stato islamico. Lo hannodopo un allenamento con il suo club, il Foolad Khuzestan,aldi soli 10 anni. Un segnale del regime di Teheran, indirizzato probabilmente anche ai giocatoriiani impegnati nel Mondiale in Qatar, che contro l’Inghilterra si sono rifiutati di cantare l’inno: non c’è tolleranza per chi critica il regime.infatti aveva sostenuto apertamente le proteste che infiammano il Paese da oltre due mesi, dopo la morte di Mahsa Amini, la giovane deceduta il 16 ...

Questa la sorte toccata a Voria Ghafouri ,iraniano, non impegnato ai mondiali ma per 28 volte in campo con la nazionale dell'. I suoi compagni, in Qatar, si sono rifiutati di cantare ...L'accusa di Teheran è di "propaganda contro la Repubblica Islamica" Arrestato inilVoria Ghafouri con l'accusa di "propaganda contro la Repubblica Islamica". Il suo esplicito sostegno alle proteste per Masha Amini gli era già costata la mancata partecipazione ai ...La nipote della Guida suprema dell'Iran Ali Khamenei, l'attivista Farideh Moradkhani, è stata arrestata oggi per aver sostenuto le proteste in corso nel Paese da oltre due mesi. Lo riferiscono i media ...(Adnkronos) - Arrestato in Iran il calciatore Voria Ghafouri con l'accusa di "propaganda contro la Repubblica Islamica". Il suo esplicito sostegno alle proteste per Masha Amini gli era già costata la ...