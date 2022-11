Iran | arrestato il calciatore Gafhouri Stramaccioni sconvolto | ' Lo hanno preso davanti al figlio di 10 anni'

... Ghafouri ha giocato nella nazionale dell', ma non risulta tra i convocati della squadra per i Mondiali in corso in Qatar. Secondo quanto riferito, il calciatore è statodopo un ...... "Ho parlato con amici a Teheran, Ghafouri è statodavanti al figlio maggiore, di 10 anni ... Domani, Stramaccioni commenterà- Galles, dopo che i giocatori della nazionale iraniana hanno ...Il celebre calciatore iraniano Voria Ghafouri è stato arrestato con l'accusa di aver «insultato e infangato la reputazione della squadra nazionale (Team Melli) e di aver fatto propaganda» contro lo St ...Le autorità iraniane hanno arrestato il celebre calciatore Voria Ghafouri con l’accusa di aver “insultato e infangato la reputazione della squadra nazionale e di aver fatto propaganda” contro lo Stato ...