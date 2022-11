Iran | 14 mila arresti durante le proteste

Agenzia ANSA

L'Onu afferma che 14.000 persone sono state arrestate durante le proteste in Iran, avvertendo che l'uso "non necessario e sproporzionato" della forza in Iran deve cessare. Siamo di fronte a una vera e propria crisi dei diritti umani" in Iran e l'attuale situazione nel Paese "è insostenibile", ha affermato oggi a Ginevra l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Mentre in Iran i giovani scendono in piazza a rischio della vita per protestare contro uno spietato regime.