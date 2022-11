Ippica | elezioni Anact | Isabella Ceriani si candida alla vicepresidenza

(Di giovedì 24 novembre 2022) "Nelle parole di Giuseppe Maisto ho trovato assonanza con il mio vissuto personale: come lui sento per motivi diversi, nel mio caso per la tragica scomparsa di Ubaldo La Porta e la conseguente cessazione anticipata della Consiliatura, di non aver portato a termine il mandato inconsegnatomi dagli allevatori che avevano scelto di votarminel luglio del 2020". Comincia così la nota con cuiannuncia la suaturadell'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trottatore nella lista guidata da Giuseppe Maisto. "In un anno e mezzo di consiliatura- dice- abbiamo riportatoad erogare alcuni servizi importanti, previsti dallo Statuto: 'Il Trottatore' in formato ...

Tanto resta da fare per ridare ad Anact il ruolo propulsivo che le compete, al centro della scena. Oggi più che mai ritengo indispensabile un rigoroso codice etico per tutti i candidati e che ...... Enzo Sturiano, alleregionali. Grande rispetto per lui, per carità, però una valutazione ... A cominciare dalla pistache vuole realizzare. Ce la siamo ritrovati, senza sapere da chi è ...Roberto Toniatti, candidato alla guida dell'Anact con il Comitato allevatori uniti, chiude alla richiesta di confronto di Giuseppe Pietro Maisto e presenta le proprie proposte.Si allunga la lista dei candidati per la presidenza dell'Anact - Associazione nazionale cavallo trottatore: in lizza c'è anche il presidente uscente Pietro Giuseppe Maisto, in tandem con Isabella Ceri ...