Investire nelle rinnovabili conviene e crea lavoro | ma l’Italia va in un’altra direzione

(Di giovedì 24 novembre 2022) La Cop27 si è chiusa senza passi avanti dal punto di vista della riduzione delle emissioni. Nel testo finale, addirittura, si legge una frase in cui levengono affiancate alle «energie a basse emissioni», termine utilizzato per lasciare una finestra aperta al gas naturale. Questo combustibile fossile, nonostante sia meno impattante sul Pianeta rispetto al petrolio e al carbone, rimane un elemento in grado di alterare il clima. E sta tornando pericolosamente in voga a causa della crisi energetica. Con gli obiettivi dell’accordo di Parigi sempre più complessi da raggiungere, il gas non può essere concepito come una soluzione prioritaria che toglie investimenti, tempo e attenzione mediatica alle energie pulite. La realtà, però, punta in: nel 2022, tra centrali elettriche o a carbone e terminali per ...