Inno Uruguay | testo | parole e musica VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 novembre 2022) Orientales, la patria o la tumba è l’dell’, che sentiremo per almeno tre volte ai Mondiali di Qatar 2022. Siamo nel girone H e contro la Corea del Sud per la prima volta a Doha suoneranno le note dell’del paese sudamericano. Adottato nel 1848, Francisco Acuña de Figueroa ha scritto ilin lingua spagnola, che è poi stato messo inda Francisco José Debali. Nel 1938, però, una leggera porzione delè stata ritoccata per una maggiore armonia sonora. Ecco di seguito ilin italiano e in uruguaiano e anche il. Ile la traduzione ORIGINALE «Orientales, la Patria o la tumba, Libertad o con gloria morir! Orientales, la Patria o la tumba, Libertad o con gloria morir! Es el voto que el alma ...