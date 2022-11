Inno Portogallo | testo | parole e musica VIDEO

(Di giovedì 24 novembre 2022) A Portuguesa è l’nazionale del. Scritto dal poeta Henrique Lopes de Mendonça sudel compositore Alfredo Keil, fu dichiaratonazionale nel 1910 con l’istituzione della Repubblica, in sostituzione dell’monarchico “Himno Da Carta”. Il brano celebra il valore e “lo splendore del”, con richiami alle armi e alla difesa della Nazione. Di seguito ile ildell’. Heróis do mar, nobre povo, Nação valente, imortal, Levantai hoje de novo O esplendor de Portugal! Entre as brumas da memória, Ó Pátria sente-se a voz Dos teus egrégios avós, Que há-de guiar-te à vitória! Às armas, às armas! Sobre a terra, sobre o mar, Às armas, às armas! Pela Pátria lutar Contra os canhões marchar, ...

