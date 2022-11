Inno Ghana | testo | parole e musica VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 novembre 2022) God Bless Our Homeland(Dio benedica la nostra patria, il) è l’nazionale del. Composto da Philip Gbeho, l’è diventato ufficiale nel 1957, dopo l’indipendenza del Paese. Il, modificato nel 1966 in seguito a un colpo di stato, richiama alla libertà e all’unità della Nazione. Di seguito ile ildell’. God bless our homeland, And make our nation great and strong, Bold to defend for ever, The cause of Freedom and of Right. Fill our hearts with true humility Make us cherish fearless honesty, And help us to resist oppressor’s rule With all our will and might for evermore. Hail to thy name, O, To thee we make our solemn vow: Steadfast to build ...