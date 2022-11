‘Industria Felix’ | premio importante per l’azienda caudina Ips

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSan Martino Valle(Av) – Sono 203 le società italiane premiate durante la terza edizione nazionale delIndustria Felix “L’Italia che compete, per performance gestionali, affidabilità finanziaria etalvolta sostenibilità”. Tra queste spunta anche il nome, ancora una volta, dell’Ips di San Martino Valle(AV), azienda leader nel settore della green economy. La cerimonia si è svolta questa mattina nella prestigiosa Aula Magna dell’Università Luiss Guido Carli di Roma e, per il secondo anno consecutivo,ha ottenuto l’riconoscimento nazionale “Industria Felix” (Alta Onorificenza di Bilancio per le imprese tra le piu? performanti anche a livello occupazionale) e rientra, così, tra le realtà imprenditoriali più ...

