Il Trenino Thomas™ | alla scoperta del nuovo magazine

(Di giovedì 24 novembre 2022) In regalo, con il primo numero, un fantasticomotorizzato, a scelta tra Paxton o Spencer, per una collezione unica L’allegro mondo dell’Isola di Sodor è pronto a dare il benvenuto ai piccoli fan de ilThomas con la nuova rivista edita da Paninis, in edicola e su Panini.it dal 15 novembre. In ogni numero della rivista in regalo un bellissimooriginale Mattel: tanti personaggi da collezionare, per vivere avventure senza fine con Thomas e i suoi amici. Con la prima uscita si potrà scegliere una tra le due super locomotive motorizzate, Paxton o Spencer! I piccoli appassionati di Thomas, il simpaticopiù apprezzato dai bambini di tutto il mondo, potranno divertirsi con storie e attività pensate appositamente per loro: i personaggi della celebre serie televisiva ...