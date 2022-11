ilmessaggero.it

...è anche la collocazione in un contesto climatico al quale ilnon è abituato, con temperature autunnali e le castagne sulla brace, al posto della "Peroni gelata" anelata dal ragionier...Come in un celebre film di, infatti, corre incontrollata la voce secondo cui la partita ... Le combine esistono da quando il calcio è calcio, sebbene per ogniesistano solo quelle delle ... Il tifoso Fantozzi, alcol nel binocolo - Video (Adnkronos) – Alcol vietato negli stadi dei Mondiali di Qatar 2022 Poco male, ci si ingegna. Un tifoso del Messico ha pensato bene di trasformare un binocolo in una fiaschetta. Nella scena fantozzian ...Un Mondiale di calcio che non scalda i cuori . Innanzitutto, certo, perché in Qatar manca l’azzurro. Ma non è solo questo a raffreddare l’interesse. Il problema è anche la collocazione in un contesto ...