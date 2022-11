Il Portogallo batte un buon Ghana | finisce 3-2

(Di giovedì 24 novembre 2022) AGI - Nonostante tanta fatica e poco calcio messo in mostra per oltre un'ora di gioco, ilinizia il proprio cammino a Qatar 2022 con un successo per 3-2 ai danni di unmai domo. Apre Ronaldo su rigore centrando il record di almeno un gol in cinque Mondiali diversi, poi pareggia Andre Ayew prima che Joao Felix e il rossonero Rafael Leao (primo gol in nazionale) riportino avanti i lusitani. Nel finale serve a poco l'altro gol africano di Bukari. La squadra di Santos sale così al primo posto del Gruppo H, dopo il pareggio maturato nell'altra sfida tra Uruguay e Corea del Sud. Come prevedibile sono i portoghesi a fare la partita, controllando il possesso palla e cercando il varco per far male alla difesa avversaria. La prima grande potenziale occasione capita al 10' sui piedi di Ronaldo, che controlla insolitamente male un passaggio dopo ...

