Il passo indietro digitale del Governo | nessun obbligo di accettare la carta di credito sotto i 30 euro

(Di giovedì 24 novembre 2022) Nella bozza della Legge di Bilancio 2023, la cui approvazione è prevista per i prossimi giorni, c’è anche una norma riguardante i pagamenti elettronici: se lo scontrino è inferiore ai 30, l’esercente non sarà obbligato adil pagamento con. In attesa di definire meglio la questione, poi, stop alle sanzioni...

Vanity Fair Italia

È forte la società che non lascianessuno. È forte la società che sta aldel più lento.'Il primofondamentale per rompere il silenzio, non è solo un numero di emergenza ma ... Ancora fragili e vulnerabili, in bilico, il rischio è quello di tornareo di restare congelate. '... Grande Fratello Vip 7, Oriana Marzoli fa un passo indietro con Antonino Spinalbese: «Ha l'ansia e piange. Mi ha rotto» Il governo fa un passo indietro sull’obbligo per esercenti e professionisti di accettare pagamenti effettuati con carte di debito, credito o prepagate tramite pos. L’articolo 68 della legge di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...