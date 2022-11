Il Paris Saint Germain cambia stadio? Possibile trasloco allo Stade de France

(Di giovedì 24 novembre 2022) Dopo 46 anni ilpotrebbe lasciare il Parco dei Principi per trasferirside, dove abitualmente gioca la Nazionalese. Una idea che sta prendendo sempre più corpo dopo le dichiarazioni del presidente del club parigino. ILLASCERÀ IL PARCO DEI PRINCIPI? Il club, dopo aver provveduto alla ristrutturazione dell’impianto, aumentandone la capienza da 50.000 a 60.000 posti, per un valore complessivo di oltre 70 milioni di euro, sta adesso trattando l’acquisto con il Comune di Parigi, che detiene la proprietà. La valutazione fatta da quest’ultimo(385 milioni di euro) è ritenuta eccessiva dal Psg che, quindi, starebbe pensando di trasferirsi altrove, in ...

nss magazine

... tra cui si possono ricordare Mateo Kovacic , venduto al Real Madrid, Ivan Perisic , passato al Tottenham l'estate scorsa e Achraf Hakimi , ora al- Germain. Proprio gli ultimi due sono ...Tifoso del PSG dal 2000, Nam è stato un fotografo di campo che ha assistito all'incredibile 4 - 0 dell'andata tra- Germain e Barcellona e all'indimenticabile 1 - 6 del ritorno. Per lui, ... Il Paris Saint Germain potrebbe cambiare stadio Le giallorosse di Spugna strappano un punto importantissimo contro le tedesche, che non perdono una partita ai gironi del torneo dallo 0-2 contro la Juventus dello scorso anno ...Le giallorosse non vanno oltre l'1-1 contro il Wolfsburg, mentre il Chelsea vince 2-0 e prosegue a punteggio pieno. Si sblocca il Paris e il St. Pölten agguanta i tre punti in extremis.