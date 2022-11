Il Paradiso delle signore | anticipazioni 25 novembre 2022 | un gesto spiazzante

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 24 novembre 2022) Umberto deciderà di fare un passo importante per provare a riconquistare Flora e così nell'episodio Ilin onda domani 25, le regalerà l'anello di fidanzamento e la ragazza rimarrà spiazzata dal suo. Nel frattempo, Veronica non vorrà più vivere con Ezio e Adelaide si lascerà consolare da Marcello. Il, trama 25: Gloria cambia idea sulla sua storia con Ezio Don Saverio informerà Veronica che la situazione in chiesa si è calmata visto che le bigotte hanno finalmente smesso di criticarla e così lei si preparerà a tornare a vivere sotto lo stesso tetto con Ezio. Tuttavia, le cose non andranno come sperava. La donna, infatti, ...