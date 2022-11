Il ministro dell’Istruzione Valditara | “Via i cellulari dalle classi nelle ore di lezione”

(Di giovedì 24 novembre 2022) In un’intervista alla RAI, ilsvela alcuni dei suoi auspici volti al miglioramento del mondo della scuola: stop all’uso del cellulare in classe, innanzitutto. Ma anche bulli e violenti condannati ai lavori socialmente utili e una profonda revisione degli istituti tecnici professionali...

Stop totale ai cellulari nelle aule scolastiche: la proposta del Ministro

'Via i cellulari dalle classi nelle ore di lezione', la proposta del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara farà certamente discutere, sia nelle scuole che all'interno delle famiglie. Il labile confine tra libertà personale e disciplina scolastica ...Ancor di più, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha proposto di togliere il beneficio a tutti quei cittadini che non assolvono l' obbligo scolastico '.