Il ministro dell' Istruzione Valditara ' Niente cellulari in classe'

(Di giovedì 24 novembre 2022) - Tra le proposte anche quella di una commissione per l'Autorevolezza e il Rispetto che si occuperà di nuove sanzioni come "i lavori socialmente utili" per i ...

- Tra le proposte anche quella di una commissione per l'Autorevolezza e il Rispetto che si occuperà di nuove sanzioni come "i lavori socialmente utili" per i ...... di proteste e di creatività." Nel mirino della Pantera il disegno di legge'allora'istruzione Antonio Ruberti ed in particolare l'ipotesi di privatizzazione e il degrado della ...del Direttore Generale Censis Massimiliano Valerii e del Ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Con l’inflazione che ha colpito duramente i prezzi dei beni ...Anche durante le ore di lezione. Ed è proprio per questo motivo che il neo ministro dell’Istruzione Valditara pare avere le idee chiare: niente più cellulari a scuola. Lo ha detto proprio lui in ...