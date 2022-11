Il M5S e parte del Pd tradiscono l' Europa | la Nato | Kiev e vanno da Putin

Leggi su panorama

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ricordate cosa si diceva nell’ultima campagna elettorale? Non stiamo parlando di anni fa ma di 3, 4 mesi fa. Il Pd ed il Movimento 5 Stelle agitava lo spettro della posizione filo russa della destra. Per settimane hanno riempito social, articoli e programmi tv ricordando l’amicizia tra Berlusconi e Punti, la maglietta di Salvini sulla Piazza Rossa. Per settimane hanno raccontato che il governo Meloni avrebbe fatto un passo indietro dall’occidente e si sarebbe gettata tra le braccia di Mosca. Parole… In risposta a tutto questo Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega hanno spiegato che quello che contano sono i gesti e le votazioni in Parlamento dove il centrodestra si è sempre schierato con lae cone mai contro. Non bastava. Le accuse di filo-puntinismo verso la destra erano quotidiane ed esplosero fragorose con la vicenda dell’audio rubato ...