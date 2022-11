Il gran finale Black Friday Mediaworld è servito | telefoni | TV Samsung e iPad

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 24 novembre 2022) Da oggi 24 novembre parte ildel. La catena di elettronica ha avvisato i suoi clienti: da queste ore e fino a martedì 29 novembre saranno messe a disposizione le migliori promozioni di questa stagione di sconti. A conclusione di un lungo mese di novembre caratterizzato da ribassi, si potranno concludere ancora dei veri affari, soprattutto per quanto riguarda gli smartphone e i televisorie ancora per i modellidi Apple. Di seguito sono riportate 3 speciali offerte per queste specifiche categorie di prodotto. Il primo vero affare delè senz’altro quello proposto per ilGalaxy S22. L’attuale top di gamma ...