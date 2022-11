Il giornalista Alessandro Giuli sarà il nuovo presidente della fondazione che gestisce il museo MAXXI di Roma

... sarà sostituita daGiuli, classe 1975, idee di destra, laurea in filosofia,al Foglio di Giuliano Ferrara, passione per la storia romana. Il nome di Giuli è stato scelto ......parole del sindacoCanelli "Un premio unico nel suo genere a livello nazionale, assegnato a personalità che si sono distinte in ambito scientifico e dedicato a Piero Piazzano,...Al Maxxi arriva Alessandro Giuli. Dopo dieci anni sotto la guida dell’ex ministra Pd dei beni culturali Giovanna Melandri e a pochi mesi dall’avvio del nuovo ambizioso progetto di ampliamento finanzia ...Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha nominato il giornalista Alessandro Giuli come nuovo presidente della Fondazione MAXXI, che gestisce l’omonimo museo nazionale delle arti del XXI seco ...