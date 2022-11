Il gesto della Germania scatena il caos | le reazioni del mondo arabo

(Di giovedì 24 novembre 2022) La partita trae Giappone hato tante, la gara si è conclusa sul risultato di 1-2. La partita è salita alla ribalta anche per ildei tedeschi, quello di aver messo le mani sulle labbra durante l’inno. Dopo che a Neuer (e ai capitani di tutte le squadre) è stato negato di indossare la fascia LGBTQI+, ildei calciatori non è stato accolto di buon grado da tutti. I tifosi arabi l’hanno definita “offensiva” e “provocatoria”. “Vieni da noi e rispetti la nostra religione, la nostra cultura e le nostre leggi, altrimenti le mani te le metti dove ti pare”, si legge in un tweet riportato dall’AGI. “Fame, povertà, siccità e tanti altri problemi globali e scegliete questa come la causa da far vostra”, ha protestato un altro fan. Su Facebook è spuntato ...

Corriere dello Sport

...da ragazzino attendevo con impazienza europei e mondiali per adoperarmi nello stesso semplice. di non far partemanifestazione. Ancora una volta. Nel 2014 avevo 24 anni: ero raggiante, ..."Unsimbolico " spiega il presidenteRegione Liguria Giovanni Toti " ma di grande impatto, unche vuole far riflettere per confermare quanto Regione Liguria sia vicina e al fianco ... Incredibile Bukari: esulta alla Ronaldo davanti a CR7! Il gesto furioso di Cristiano dalla panchina La gara è salita alla ribalta anche per il gesto dei tedeschi, quello di aver messo le mani ... “se i tedeschi difendono la loro causa, siate fieri della vostra religione e difendetela anche voi”.Mai tesserati”. In seguito al bruttissimo gesto realizzato in memoria di Maroni, ex esponente della lega morto qualche giorno fa, è intervenuta prontamente la polizia che si è mobilitata a muovere il ...