Il fiocco nei capelli è ufficialmente il vezzo beauty di Margot Robbie Copiabilissima | per gli appuntamenti prenatalizi

Leggi su iodonna

(Di giovedì 24 novembre 2022) Protagonista dell’evento BAFTA: A Life in Pictures with, l’attrice americana interpreta l’aria di festa che avvolge la capitale inglese rilanciando uno dei suoi hair look più amati (e iconici) con protagonista ilelegante, intramontabile e mai banale.: è tendenzaguarda le foto, icolper le Feste In questi giorni la star di “Amsterdam” e “Birds of Prey” si trova a Londra per l’evento ...