Fcinternews.it

'Se proprio devo trovargli un difetto, sta nel nome di battesimo. Ma ci stiamo lavorando'. Parole pronunciate da Luciano Spalletti, chi se no. Tecnico con cui Milansi è trasferito all'Inter e Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato ...Biraghi 5 : Partenza shock quella del capitano viola, con i primi minuti che sono dahorror. ... Kouame 7 : L'avversario di oggi,, non è proprio dei piu semplici ma l'ivoriano si dimostra ... Pagelle TS - Skriniar spettacolare, Lautaro rapace. Medel tra i peggiori Arrivato nel 2017 per 12 milioni (bonus compresi) più Caprari, lo slovacco si è subito imposto. Nel 2019 ha prolungato il contratto senza agente, dopo il lockdown era sempre in panchina. Ma ora non si ...