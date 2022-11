Il Dramma Di Alessandro Haber | Da 8 Mesi Sulla Sedia A Rotelle!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 24 novembre 2022)non sta attraversando un momento facile. Dopo un intervento alla schiena, é costretto su unaa rotelle. Una situazione che perdura da ottoa questa parte. Il percorso di riabilitazione é ancora lungo e, come ha rivelato l’attore, in questici sono stati attimi di profondo sconforto. Ecco quello che ha raccontato l’attore! Sconcertante rivelazione di: ho pensato al suicidioè in un momento molto difficile della sua vita. Da 8è costrettoa rotelle a causa di alcune complicanze dovute ad un intervento chirurgico. Lo ha rivelato proprio l’attore 75enne in un’intervista a Libero e ripresa poi dai principali ...