Il crollo demografico si è fermato?

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ma sarà poi vero che tre indizi hanno il valore di una prova? Il fatto è che proprio tre indizi è ciò che abbiamo in questo 2022 che volge alla fine e del quale conosciamo dati demografici che... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Parole di Management

...lo spettro del fallimento. E se Dogna dovesse perdere in 20 anni gli stessi residenti che sono mancati dal 2001 al 2022, sarebbe addio anche al comune più piccolo del Friuli. ILLa ...E grazie anche ai lockdown c'è ora unulteriore per cui gli italiani si riducono di quasi 300mila all'anno. C'è un'emergenza economica e sociale che tra un poco scoppierà con l'... Crollo demografico, la Francia batte l'Italia sulla natalità Meno gente significa meno Pil e meno potenza. Ci dovremmo chiedere se significhi anche minore qualità della vita (di Marco Cappato) ...Dopo tre anni torna l’Annuario Statistico sulla popolazione, ingaggiato il consulente Sabatini per aggiungere anche chi sta in città per lavoro ...