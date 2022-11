Il coraggio non si compra I calciatori Iraniani per le donne

Leggi su distantimaunite

(Di giovedì 24 novembre 2022) Undici ragazzi.. Che si rifiutano di cantare l’inno nazionale. Una squadra di calcio. I Campionati del Mondo e il Qatar. Un gesto per esprimere dissenso. Un comportamento inatteso. Una bella storia che potrebbe finire molto male. Perché ilnon si, è strettamente connesso con la libertà di scelta. E troppo spesso scegliere vuol dire mettersi dalla parte del più debole. An Iran supporter cheers ahead of the Qatar 2022 World Cup Group B football match between England and Iran at the Khalifa International Stadium in Doha on November 21, 2022. (Photo by Fadel Senna / AFP) Sì parliamo di calcio, sì parliamo dei Mondiali di calcio e sì parliamo di quelli in Qatar, dove già sono alte le polemiche in temi di diritti violati. E’ il 21 novembre e allo Stadio Internazionale Khalifa sta per giocarsi ...