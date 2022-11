Il calendario storico della Guardia di Finanza celebrato con un video sul made in Italy di Giorgio Armani

... il Frantoio dell'Eremo, il Molino il Fattore di Luigi Tega e in pieno centrol'Azienda ... Donatella Tesei, dell'Almanacco eBarbanera nella versione speciale fatta per Frantoi ...In questi giorni si stanno disputando i Mondiali in Qatar 2022, con un fittodi partite in quella che è la prima edizione del torneo tenuta in autunno invece che d'... Dopo loCaptain ...In un’arena di oltre 2000 mq situata al padiglione 20 della Milan Games Week e che comprende 600 posti in platea più due spalti, PG Esports ha organizzato 3 giorni di competizioni in cui si sfideranno ...L’assessore Mia Pisano ha presentato i contenuti dei nuovi indirizzi volti a razionalizzare e valorizzare l’offerta cittadina. Il nuovo sistema eviterà sovrapposizioni e snellirà le procedure.