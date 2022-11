Il Betis spara alto per Luiz Henrique | clausola da 100 milioni

(Di giovedì 24 novembre 2022) La richiesta delSevilla per lasciar partireIl Napoli ha messo gli occhi sudelSevilla. L’interesse per l’esterno … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Spazio Napoli

...idea porta all'esterno delSiviglia Luiz Henrique che in Europa League ha segnato contro la Roma. L'attaccante al momento non si trova sulla lista dei cedibili del club spagnolo, chealto ......39:56 39' Cross di Karsdorp e piatto di Belotti davanti la porta:alto 2022 - 11 - 03 21:39:... Già certo del primo posto il Realcon 13 punti, subito dopo i giallorossi e il Ludogorets a 7 ... Il Napoli vuole muoversi d’anticipo per Luiz Henrique: l’idea di De Laurentiis ForzAzzurri.net - La richiesta del Betis Sevilla per lasciar partire Luiz Henrique Il Napoli ha messo gli occhi su Luiz Henrique del Betis Sevilla. L'interesse per ...