leggo.it

... il senzatetto adottato dal rione Monti che fa sold - out con i cuori dipinti su tela Ildi Colonia I video che Civan Ibrahim , giovanedi Colonia , posta sul proprio profilo TikTok ......di cioccolato " - Netflix " La sposa cadavere " - Netflix " Sweeney Todd - Il diabolicodi ...) che si reca nella cittadina sperduta di Sleepy Hollow per cercare un serial killer chela ... Il barbiere taglia i capelli gratis ai senzatetto: ecco il video che ha fatto commuovere TikTok Rasoio, forbice e pennello, sono questi gli strumenti di lavoro con cui il barbiere Civan Ibrahim regala un po' di gioia (e di cura) ai senzatetto di Colonia, in Germania. I ...Aveva 73 anni, originario di Sant'Agata di Puglia. In tanti hanno rifinito barbe e capelli nel suo negozio di via Stampatori. Cantanti e attori: Don Backy, Arnoldo Foà, Marcello Mastroianni ...