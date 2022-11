Ibra a sorpresa su Giroud | l’elogio al compagno per il Mondiale

(Di giovedì 24 novembre 2022) Come sempre,sa come essere schietto, dicendo in ogni circostanza ciò che pensa realmente. Il fuoriclasse svedese ha rilasciato un’intervista a 433, in cui gli sono state poste 4 secche domande in particolare relative ai Mondiali.intervista, le parole su“Chi sarà il miglior giocatore?” “Chi sarà il miglior attaccante?” “Chi ci sorprenderà?” “Chi sarà il più grande talento del torneo?” Zlatan ha sempre risposto con 2 semplici parole: “Olivier. Sostengo il mio amico Olivier. E’ ancora giovane, e se lo dico, lo sono anche io.” MARCO CAPOROSSI

Insomma una piacevoleper tutti, forse anche per lui. Osimhen 8 : a un certo punto si era ... l'attacco, il punto debole del Milan tricolore, perchè in contumacianon c'era sempre chi la ...- Lo svedese ha fatto unaal tecnico, salutandolo in un video: 'Ciao Carlo mio, complimenti per tutto quello che hai fatto. Hai vinto tutto, sei unico. Ho avuto fortuna ad averti come ...Alessandro Vocalelli, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "In questo quadro nessuno parla però di un giocatore, un campione, che si sta silenziosamente ...Poi la sorpresa: un video di Ibrahimovic tutto per lui ... La replica di Ancelotti è al miele: «Ibra è il numero uno, dietro questa maschera c’è dietro un professionista, un altruista. È un ...