(Di giovedì 24 novembre 2022) Giorgetti manda laa Bruxelles e mette le mani avanti sugli Aiuti: "Se l'inflazione non rientra, nuove misure contro il caro-energia da aprile in poi". La Melonomics parte con il freno a mano tirato

L'HuffPost

... questi che si dovevano muovere e poi per il riscatto avevamo fissato 500 mila, dicevamodi più perché mi sembrava immorale dare piùalla... aaa... che andavano nelle tasche dei terroristi .... il ministro Valditara e la logica della forca: la scuolaè un tribunale Lavori socialmente utili per gli studenti violenti e piùai prof: la scuola secondo Valditara ' Quel ragazzo deve ... I soldi non basteranno. C’è già aria di manovra bis Gratteri ha risposto che «certamente le mafie tendono a concentrare la loro attenzione dove ci sono i soldi. Questo però non vuol dire che le opere pubbliche non si possono fare al Sud perché ci sono ...Città del Vaticano - Nel tribunale vaticano dove si sta celebrando il processo per il Palazzo di Londra al centro di un caso di frode finanziaria ieri mattina è stata ascoltata la ...