I libri sono fatti per essere letti Le serie Tv sono fatte per essere guardate

(Di giovedì 24 novembre 2022) Potremmo chiudere già qui tutto il discorso perché, analizzando la frase, essa ci dice già tutto. Non si usano verbi differenti a caso. Leggere è un tipo di attività estremamente attiva, guardare – dal canto suo – passiva. In questo assunto si trova il fulcro di tutta la faccenda: tutti dobbiamo scegliere, in determinati momenti della vita o semplicemente della giornata, seattivi o passivi. Ie leTv non fanno eccezione, occupano momenti diversi della nostra vita per forza di cose (se leggo non guardo, se guardo non leggo) eppure c’è, in entrambe le azioni una minima parte dell’altra. Questione di linguaggio (e linguaggi) Immagine realizzata con Midjourney Se leggo immagino, mi figuro (il “nel pensier mi fingo” leopardiano se vogliamo) e dunque guardo la mia creazione immaginativa derivata dal ...