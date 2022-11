I favoritissimi partono dall’ostacolo Serbia | dopo vent’anni il Brasile vuole fermare l’egemonia europea

(Di giovedì 24 novembre 2022) 2006, Italia. 2010, Spagna. 2014, Germania. 2018, Francia. L’Europa domina i Mondiali, il Sudamerica si aggrappa al, chefa trionfò in Corea del Sud/Giappone e trovò la quinta stella. Da lì in avanti, un’egemonia del vecchio continente e il resto del mondo che si aggrappa, come sempre, all’Argentina e ai cugini verdeoro. E se l’Albiceleste ha già clamorosamente fallito all’esordio perdendo con l’Arabia Saudita, il, favoritissimo per i bookmakers, noncommettere errori, anche se dovrà vedersela con un’avversaria di assoluto rispetto, che finalmente ha trovato una buona generazione di talenti. E’ lacon Vlahovic trascinatore, Milinkovic-Savic leader tecnico, e forse con Kostic ai box e un po’ di malumore del ct nei confronti della Juve. Se il ...

I Pentacampeao scendono nell'arena del Mondiale. il Brasile fa il suo esordio sfidando la Serbia con in testa un solo obiettivo: porre fine al digiuno di vittorie iridate che manca ormai dal 20 ...