I due nuovi astronauti italiani scelti dall' Esa

(Di giovedì 24 novembre 2022) AGI -Anthea Comellini e Andrea Patassa sono iche entrano a far parte della squadra dell'Agenzia Spaziale Europea in qualità di "membro della riserva degli". L'Agenzia spaziale europea ha scelto oggi 17candidatitra oltre 22 500 candidati provenienti da tutti i suoi Stati membri. In questa nuova classe 2022 didell'ESA ci sono cinquein carriera, 11 membri di una riserva die un astronauta con disabilità. Il direttore generale dell'ESA, Josef Aschbacher, ha presentato oggi al Grand Palais Ephemere di Parigi, in Francia, i membri della classe didell'ESA del 2022, le prime nuove reclute in 13 anni, poco dopo la ...

La storia tra iperò è tutt'altro che felice e la giovane è vittima degli atteggiamenti ... In una scena deiepisodi, l'influencer cita una frase ormai diventata cult di Emily , la scontrosa ...Ma non tutti sanno che alcune scene deicavalli di battaglia dell'offerta Netflix sono girate ... Iepisodi della serie antologica che racconta la vita della famiglia reale inglese nel corso ...«Un sogno realizzabile come diventare Spider-man». Incredulo ed emozionato Andrea Patassa, nel descrivere il suo stato d’animo appena ricevuta la notizia di essere stato scelto, assieme alla sua colle ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...