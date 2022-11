Hyundai - Con Giugiaro rinasce la Pony Coupé del ' 74

(Di giovedì 24 novembre 2022) In meno di cinquant'anni laè passata da costruttore locale a colosso globale. E il merito è anche italiano. Perché negli anni Settanta l'azienda coreana, al tempo molto poco conosciuta al di fuori dei confini asiatici, commissionò a Giorgettouna piccola serie di prototipi per tracciare la sua nuova rotta con ambizioni mondiali. Nacquero così le concept, che vennero esposte in anteprima mondiale al Salone di Torino 1974, anticipando le forme dei modelli destinati a costruire le basi dell'espansione del marchionegli Stati Uniti e in Europa. Quelle concept - fatte di linee geometriche, profili affilati e dettagli futuristici, poi ripresi anche da modelli come la DeLorean DMC 12 -, però, sono andate perse. Ma lanon si ...

Il centro stile del marchio coreano collaborerà la GFG Style per costruire da zero un nuovo esemplare della Pony Coupé, un modello che, come ricorda SangYup Lee, "ha influenzato il design ... Hyundai: con Giugiaro rinasce la Pony Coupé del 1974 - Quattroruote.it Hyundai ha annunciato nelle scorse ore che lavorerà con lo studio di design italiano GFG Style, in particolare con i suoi fondatori padre e figlio Giorgetto e Fabrizio Giugiaro, per ricostruire la Hyu ... La società GFG Style del mitico designer italiano, papà di Fiat Panda e Volkswagen Golf costruirà il modello andato perduto che verrà presentato la prossima primavera ...