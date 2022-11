Huawei Watch D | il primo smartwatch certificato come dispositivo medico | è disponibile in Italia

È in arrivo in Italia l'innovativo orologioD. Cos'ha di particolare Il fatto che si tratti di uno smartwatch completamente dedicato alla gestione e all'analisi completa dei parametri medici, rese possibili da tecnologie all'...ha annunciato l'arrivo in Italia diD con certificazione medica, il primo dispositivo da polsodedicato alla gestione e analisi completa dei parametri, rese possibili da un'importante implementazione a livello ...Il Black Friday di Huawei Store è arrivato: Mate 50 Pro, Watch D, Mate Pad Pro e tante altre offerte nell'e-commerce ufficiale!È in arrivo in Italia l'innovativo orologio Huawei Watch D. Cos'ha di particolare Il fatto che si tratti di uno smartwatch completamente dedicato alla gestione e all'analisi completa dei parametri me ...