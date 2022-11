Holly e Benji | il sogno a cartoni diventa realtà - Sport - quotidiano net

L'anime di Takahashi quarant'anni fa aveva previsto la vittoria contro la Germania per 2 - 1. L'autore: 'Ragazzi, l'abbiamo ...Sospetto che anche lui, come me, sia stato un appassionato diincapace di trovare nel calcio vero le occasioni un po' ninja di solitaria epica che solo un cartone straniero poteva ...32 anni dopo, il Giappone batte nuovamente la Germania ai Mondiali. Peccato che la prima volta, terminata sul risultato di 3-2, non fosse reale, ma immaginata nelle pagine di Captain Tsubasa, uno dei.Procede spedita la fase a gironi di Qatar 2022. Le quattro partite di oggi hanno visto per protagoniste le nazionali dei gruppi E ed F e nemmeno stavolta sono mancate sorprese clamorose.Andiamo dunque ...