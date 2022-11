(Di giovedì 24 novembre 2022) Niente da fare per. La squadra italiana ha perso lo scontro d’altissima classifica del Campionato di-2023 disucontro lo, cedendo il passo con il rotondo risultato di 6-0. Undi fatto a senso unico, con gli sloveni passati in vantaggio nelle ultime battute del primo periodo, prima con Polcs (17:26), poi con Pance (19:09). Un monologo proseguito poi anche nel secondo tempo con Lesnicar (3:35), Ulamec (10:41) e Galushkin (18:11, power play). A chiudere i conti ci ha poi pensato a sei minuti dall’ultima sirena Sveltina (14:38). Sconfitta anche Fassa, caduta per 4-1 in casa del Klagenfurt II dopo un primo periodo combattuto. Sorride invece, corsara a Salisburgo contro lo ...

OA Sport

... proprietario dei New England Patriots e del club MLS New England Revolution, poi Philip Anschutz (proprietario dei LA Galaxy e degli Eisbären Berlin, squadra di) e Mike Novogratz (......sul, situata in piazza Ubertini come gli scorsi anni, è prevista per domenica 27 novembre. A partire dalle 15 sarà possibile assistere all'esibizione di pattinaggio artistico e di... Hockey ghiaccio, Alps League 2022: l'Unterland perde il big match con lo Jesenice, sorridono Cortina e Vipiteno il consiglio della AIHG ha assegnato l'organizzazione della Final Four di Coppa Italia di hockey su ghiaccio 2022-2023 e 2023-2024 a Varese, presso la Acinque Ice Arena. Nel fine settimana del 21 e 22 ...